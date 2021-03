Projekt NaFilM se raduje z Českého lva

„Je to pro nás ohromná čest, pomyslný důkaz toho, že se to povedlo. Věděli jsme, že lidé do muzea chodí, oblíbili si ho, ale toto ocenění má přesah, protože dokazuje, že projekt dává smysl i lidem v oboru,“ řekla Právu Terezie Křížkovská z týmu NaFilM, ale přiznala, že už nominace pro ně byla obrovským překvapením.