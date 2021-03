Prodej hudby během pandemie rostl, ale muzikanti jsou stejně nešťastní

Umělci, kteří se vydávají sami, zaznamenali největší růst, v roce 2020 to mělo být 34 % a hodnota jejich příjmů je celosvětově asi 1,2 miliardy dolarů. Neznamená to, že by se lidé v pandemii hromadně vypravili pro cédéčka do obchodů, růst se týká hlavně streamingu. Ten vytváří asi 14,2 miliardy dolarů ročně (růst 19,6 % oproti roku 2019), zatímco celkový příjem z nahrané hudby dělá 23 miliard dolarů.