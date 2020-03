Přípravy na karlovarský festival pokračují

Přípravy na letošní ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zatím pokračují i přes zavedená opatření proti šíření koronaviru. Festival by se měl konat od 3. do 11. července. A v to, že se nakonec konat bude, doufá i primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).