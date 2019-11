Příliš osobní známost s Balzerovou, Dykovou a Hřebíčkovou

„Už od prvního přečtení scénáře se mi líbilo téma, moje postava je strašně zajímavá. Nestává se často, aby herečka mého věku dostala do rukou scénář, který nelze odmítnout, a myslím, že ten k filmu Příliš osobní známost takovým byl. Nejenže mi nabídl krásnou roli, ale nabídl mi taky setkání s režisérkou Martou Ferencovou, se kterou jsme se velmi spřátelily a našly velmi brzy společnou řeč,“ řekla Eliška Balzerová.

„Bylo to vzrušující a vášnivé natáčení. S Martou Ferencovou je to vždycky živočišné. Ale byla to samozřejmě i legrace, protože scénář sám o sobě má spoustu trefných a vtipných dialogů. Vyzkoušeli jsme si v tomto filmu všechny tváře lásky, jak tu zranitelnou, tak tu opravdovou, jak smutné, tak veselé situace. Emoce v tomto filmu prostě stříkají na všechny strany,“ tvrdí Petra Hřebíčková.