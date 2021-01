Prestižní hudební magazíny vyhlašovaly nejlepší desky roku 2020

Podle amerického hudebního magazínu Rolling Stone, který začal vycházet už v roce 1967 a zachytil všechna ta skvělá hudební léta až do současnosti, je nejlepším albem loňska Folklore od americké zpěvačky Taylor Swiftové. Vyšlo 24. července 2020 a bylo překvapením pro všechny fanoušky, a to hned několikrát.

Swiftová jeho vydání oznámila na sociálních sítích jen den předem a také se na něm vrhla zcela jiným hudebním směrem, než kterým kráčela do té doby. Na své osmé studiové desce spojila folk s alternativním rockem i popem a kritika byla nadšená. Fanoušci zpěvačky si museli nějakou dobu na nový sound zvykat, ale nakonec ho vzali za svůj.

„Většina toho, co jsem plánovala na léto, se nekoná. Ale stalo se něco, co jsem neplánovala. Vzniklo mé osmé studiové album Folklore. Překvapení. Dnes o půlnoci vydám zcela nové album písniček, do nichž jsem vložila všechny své nápady, sny, obavy a úvahy. Toto album jsem napsala a natočila v izolaci,“ napsala Swiftová těsně před vydáním kolekce.

Sdělila rovněž, že by se za normálních okolností rozmýšlela, kdy nastane k vydání novinky ideální čas. V mimořádné době se prý ale rozhodla neotálet. „Instinkt mi říká, že když uděláte něco, co se vám líbí, měli byste to světu nabídnout,“ napsala na Instagram.

U ní to loni platilo dvojnásob. Na konci roku stejným způsobem vydala novou kolekci Evermore.

Druhou příčku v žebříčku Rolling Stonu obsadila americká zpěvačka Fiona Apple s deskou Fetch the Bolt Cutters. Při nahrávání si pomohla mnoha netradičními nástroji, mezi kterými jsou i takové, jež kdesi nalezla, stejně tak se na desce objevují zvuky, které nejsou vytvořeny žádnými nástroji, ale například údery různých předmětů. Kolekce mimo jiné pojednává o vztazích Fiony Apple s jinými ženami i muži a dalších osobních zkušenostech včetně šikany a sexuálního napadení.

Třetí příčku obsadilo třetí album portorikánského zpěváka a rapera, který si říká Bad Bunny. Kolekce se jmenuje El Último Tour Del Mundo a v písních se objevuje latinskoamerická hudba, reggaeton a alternativní rock. Bad Bunny se ve skutečnosti jmenuje Benito Antonio Martínez Ocasio a na hudební scénu vstoupil v roce 2016.

Podle Rolling Stonu je na čtvrté pozici výročního žebříčku album Boba Dylana nazvané Rough And Rowdy Ways a na páté kolekce Future Nostalgia, kterou loni vydala britská zpěvačka Dua Lipa.

Internetové magazíny

Vlivný americký hudební server Pitchfork, který vznikl v roce 1995 v Minneapolisu, usadil na první pozici album Fetch the Bolt Cutters od Fiony Apple. Na druhé skončila nahrávka Saint Cloud od americké indierockové kapely Waxahatchee. Jde o její páté album, na kterém se pohybuje v oblasti rockové hudby s přesahy například k folku. Je zajímavé, že se desce nejvíce dařilo v americkém folkovém žebříčku, v němž se vyšplhala až na druhou pozici.

Grae je druhé album amerického zpěváka Mosese Semneyho. Ve výročním žebříčku magazínu Pitchfork skončilo na třetí příčce. O příčku níže je počin americké písničkářky Phoebe Bridgersové Punisher, na kterém zabrousila do vod takzvaného emofolku. Pátá pozice patří zpěvákovi s uměleckým jménem Perfume Genius. Jeho páté studiové album Set My Heart on Fire Immediately nabízí nápaditý pop s vlivy alternativní hudby.

Nejlepší alba loňského roku vyhlásil také britský magazín NME. Je zaměřený na populární hudbu a vychází již od roku 1952. V tištěné podobě skončil v březnu 2018 a nyní je dostupný na internetu.

Na nejvyšší příčce je podle něho čtvrté album amerického hiphopového tandemu Run The Jewels nazvané prostě RTJ4. Jeden ze členů kapely je běloch a druhý černoch, a právě tolerance je obsahem řady skladeb Run The Devils. Na albu jsou témata společenská i politická, což je dobrá cesta k tomu, aby se prosadilo a hovořilo či psalo se o něm.

Druhou pozici obsadila Taylor Swiftová s albem Folklore, třetí Dua Lipa s kolekcí Future Nostalgia. Ta vyšla v březnu loňského roku, již v době sílící pandemie.

„Nebyla jsem si jistá, jestli máme vydat naši hudbu v tomto čase, protože mnoho lidí trpí, hodně se toho na světě děje a nikdy nevíte, kdy je ten správný čas. Natočila jsem album, abych se zbavila jakékoli úzkosti, stresu, názorů druhých i tlaku z nahrávání druhého alba. A udělala jsem ho s láskou, chtěla jsem se jen bavit a udělat ho se svými přáteli,“ vysvětlila zpěvačka.

Čtvrtí podle NME jsou američtí rockeři The Strokes s deskou The New Abnormal a pátá Phoebe Bridgersová s dílkem Punisher.

Pět nejlepších zahraničních alb podle Práva 1. Bruce Springsteen Letter To You 2. Taylor Swift Folklore 3. Yungblud Weird! 4. Trivium What The Dead Men Say 5. Biffy Clyro A Celebration Of Endings