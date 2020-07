Překladatelka Zlata Kufnerová: Povinností překladatele je zachovat styl

Je to hlavně spousta práce. Překládám už mnoho let a z těch pěti jazyků jsem vydala více než sto čtyřicet knižních překladů. Nynější situace se mi však za ta léta nikdy nepřihodila.

Prostoru jsem se cítila zavázána, protože mi vydal překlady poezie, což je žánr, do něhož se nikdo nehrne. A já přitom poezii moc ráda překládám. Nabídku jsem tedy přijala a od loňského roku mám práce nad hlavu.

V obou případech jde o příběhy lidí v určitém společenství během mnoha desetiletí. Trilogie Carmen Kornové začíná v roce 1919 a končí na Silvestra roku 1999 v Hamburku. Trilogie Anne Jacobsové sleduje příběhy lidí z Wiesbadenu od poloviny třicátých let minulého století do přelomu let osmdesátých a devadesátých.