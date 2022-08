Překladatelka Martina Kašparová: Popularita islandské literatury u nás roste

Čím víc jsem uměla islandsky, tím víc se mi na ostrově líbilo. Islandština je pro život na Islandu klíčová a otevře vám nejedny dveře. Když k tomu přidáte tamní čarokrásnou přírodu, proměnlivé počasí, díky němuž se nikdy nenudíte, venkovní vyhřívané bazény a pocit téměř absolutní volnosti, už se vám zpátky do Česka stěhovat nechce.

Aktuální výše takového platu je v přepočtu na české koruny zhruba pětaosmdesát tisíc na měsíc a meziročně se zvyšuje. Pokud autor státní plat pobírá, očekává se, že ho využije co nejlépe a přijde nejpozději na vánoční trh s novým literárním dílem.

Navíc na ostrově funguje Islandské literární centrum, které poskytuje štědré finanční prostředky na propagaci islandské literatury v zahraničí. Podporuje překlady islandských děl do cizích jazyků, cesty islandských spisovatelů do zahraničí nebo nabízí překladatelům z islandštiny možnost pracovat několik týdnů na Islandu. Také Islandské literární centrum objem vynakládaných prostředků neustále navyšuje a islandská literatura je i z toho důvodu v zahraničí velmi žádaným zbožím. Důkazem je i nebývalé množství islandských knih publikovaných v posledních letech v českém překladu.

Podle mého by neuškodilo, kdyby bylo posuzování žádostí o granty na překlad o něco přísnější a podporu získávala primárně literárně hodnotnější díla, a ne například obvykle komerčně úspěšné detektivky. Jako problematické vnímám i překlady přes jiný cizí jazyk, často přes angličtinu nebo němčinu, pokud v dané zemi neexistuje dost překladatelů ovládajících islandštinu.

Je to věc priorit. Pro Islanďany je islandština a islandsky psaná literatura základním pilířem identity a existence literatury v domácím jazyce sehrála v historii Islandu velmi důležitou roli v boji za nezávislost ostrova. Islanďané jsou na svou literaturu neuvěřitelně hrdí a uvědomují si, že na ní závisí i budoucnost islandštiny, které podle některých hlasů hrozí především vlivem digitalizace zánik. Díky Frankfurtskému knižnímu veletrhu, kde byl Island čestným hostem v roce 2011, přišel i obrovský zlom v otázce exportu islandské literatury do zahraničí. Islanďané vědí, že se jim investice do šíření jejich literatury po světě mnohonásobně vyplatí. Povědomí o Islandu a islandské literatuře v zahraničí roste. Těží z toho i turistický ruch.