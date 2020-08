Předchůdci StB udávali ve starověku pomocí holubů

Své zprávy o „sledování objekta“ agenti zapisovali do šifer a posílali do paláce pomocí poštovních holubů nebo kouřovými signály. Jejich úkolem přitom nebylo jen odhalovat negativní nálady obyvatelstva a spiknutí proti němu, ale i šířit pozitivní historky o panovníkovi - takže základ politického PR. Arthašástra je fascinující dílo - agenti, konspirace i propracované metody manipulace s lidmi. To vše už před naším letopočtem.