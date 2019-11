Pražští Post-It vydají po deseti letech novou desku

V roce 2017 se na klubovou scénu po pětileté pauze vrátila pražská rocková kapela Post-It. Měla na kontě tři alba, přičemž to v té době poslední Post-I-Noor vyšlo v roce 2009. Nyní přichází s novou deskou. Je jí minialbum Co tě neposílí, to tě zabije! Pokřtí je 13. prosince na svém koncertu v pražském Paláci Akropolis, v den, kdy album vyjde.