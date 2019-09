Pražské křižovatky o naslouchání a komunikaci

Němka libanonského původu Rima Najdi představí na festivalu scénický koncert s ironickým názvem Happy New Fear, v jehož průběhu používá experimentální hudbu, zvukový design, projekce a živou rozhlasovou hru. Táž umělkyně předvede ještě projekt Dress ME How YOU Like, při němž malé skupinky diváků budou autorku oblékat v šatně Nové scény.