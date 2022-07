Přátelství jako zdroj tvůrčí inspirace

Zajímalo ho především téma vzájemně se podpírajících slepců prošlapávajících cestu. Tento figurativní motiv chápal hlavně jako vyjádření prastarého hledání odpovědí na otázky, kdo jsme, odkud a kam jdeme. Kresba bílou křídou a uhlem na papíře Slepci (kolem roku1901) je doprovodnou kresbou k Březinově básnické sbírce Ruce. Na tomto syrovém motivu je dobře vidět to, co na následně vzniklém velkém dřevěném sousoší může pozorovateli uniknout. Autorův grafický rukopis je totiž nezaměnitelný. Částečně za to mohla jeho barvoslepost, takže veškeré tvary redukoval a plasticitu vytvářel šrafováním. Když se podíváme pozorně do tváří obou hledačů světla, vypadají jako zasažené leprou nebo postižené popálením. Drobné čáry vytvářejí dojem zjizvených těl, ale vlastně i duší. Díky tomu vznikla velmi působivá scéna.