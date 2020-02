Potvrzeno. Rage Against the Machine budou v Praze

Velmi úspěšné bylo také album Evil Empire. Třetí deska The Battle Of Los Angeles z roku 1999 získala nominaci na cenu Grammy v kategorii nejlepší rockové album, ale v kapele to začalo drhnout a vzápětí ukončila činnost. Deska Renegades tak vyšla „posmrtně”.

Po sedmi letech se dali dohromady , ale podruhé se rozpadli v roce 2011. Když loni Tim Commerford, Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk opět ohlásili, že zase budou hrát, vzbudilo to i u českých fanoušků naději, že možná v Praze uslyší naživo brutální riffy Killing In Your Name, Know Your Enemy nebo Bullet In The Head.