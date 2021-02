Potřeštěné příběhy z drsného kanadského severu

Tímto okamžikem začíná čtyřletý kolotoč neuvěřitelných příběhů a pitoreskních dobrodružství. Jožínek si opravdu nedělá s ničím hlavu, ať už je to malé letadlo s dveřmi, přidělanými drátem, mohutný bagr bořící se do ledového jezera či hektolitry nafty, které se dají ukradnout, když docházejí dolary a stroje stojí. Zjistíte i to, jak se lze oženit s mladou eskymáckou dívkou, kterou vidíte podruhé v životě.