Postiženi muzikou aneb sex, drogy a hudba v podání kapely The Tap Tap

Zachycuje střípky osudů členů hudební skupiny s nejrůznějšími zdravotními obtížemi, a to v momentech, kdy zpívají, hrají, milují, cestují a baví se... Každý z nich je jiný, ovšem smysl bytí jim v mnohém dává právě muzika.

„Od první chvíle, co jsem viděl vystupovat The Tap Tap, mě chytlo jejich obrovské nadšení a hrozně mě bavila jejich divokost. Přitom máme tendenci si postižené lidi představovat spíš jako ukňourané ‚ležáky‘, kteří se dojímají nad vlastním neštěstím a my je přicházíme politovat a pohladit. A pak jsme zaskočeni tím, že jim je celá naše lítost ukradená,“ říká režisér Radovan Síbrt.