Posledního rozloučení s Petrovem se zúčastnily desítky lidí

„Jsou lidé, po jejichž odchodu si člověk uvědomí, že jsou nenahraditelní. Petrov byl mým učitelem, který učesal mé neohrabané myšlenky do nějakého řádu,” uvedl Malásek.

Svěcený vzpomínal na Petrova jako na svého přísného učitele harmonie. „Znali jsme se od mých patnácti let, neumím si představit, že teď mezi námi nebude,” řekl houslový virtuos.

Mezi přítomnými rodinnými příslušníky Petrova byla manželka zesnulého Marta, dcera Taťjána Vojtová a syn Vadim Petrov mladší. „Táta byl bojovník a do poslední chvíle neměl pocit, že by to mělo být jinak, než že má plány na další období. Ještě minulý týden za ním byla promotérka z Carnegie Hall a plánovali koncert na rok 2022. Takže i když byl hodně unavený a zápasil s nemocí, nepochyboval, že než přijde jeho čas, má jet na plný plyn,” řekl Petrov mladší, který je od března 2019 členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.