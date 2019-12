Poslední z Aporveru je první před soudem i v dražbě

Od tehdejšího Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie získal projekt nejprve dotaci ve výši 10 milionů korun (čerpáno bylo 9 milionů) a poté ještě formou pobídek 38 milionů. Dalších 18 miliónů do něj vložila Česká televize. Dohromady to byly peníze, za které se tenkrát daly natočit nejméně dva běžné české filmy.

„Projekt i jeho prezentaci jsme chystali přes 5 let, takže naše nabídka obsahovala i detailní storyboard celého filmu včetně mnoha vizualizací a testů, do kterých jsme investovali nemálo peněz, takže výše získané podpory odpovídá kvalitě a zpracování projektu,“ vnímá dodnes velkou dotaci Krejčí. „Navíc jsem měl tým velmi talentovaných lidí, kteří tvořili se mnou.“

„Na filmu jsem začal pracovat v roce 2004 s producentem Jiřím Konečným z Endorfilmu. Ten během realizace odešel na jiný, pro něj osobnější projekt, a protože jsem do filmu již investoval 6 let času i všechny osobní finanční prostředky, rozhodl jsem se ve výrobě pokračovat přesto, že jsem neměl s tak velkou produkcí dostatek zkušeností,“ přiznává Krejčí patrně zásadní okamžik celé kauzy.

Premiéra, původně ohlášená na listopad 2007, se sice neustále odsouvala, rozpočet narostl až do astronomických 240 milionů, ale Krejčí pokračoval s ještě větší vervou: v roce 2011 se rozhodl film předělat do 3D, což je nesmírně drahé a zaletěl si i na „dotáčky mraků“ na Havaj.

K žádnému „brzy“ však tehdy ani jindy nedošlo a Česká televize, Slovenská televize, slovenská společnost Farbyka, Státní fond kinematografie i další partneři začínali postupně tušit, že peníze by mohly téct i jinam než do výroby filmu.

V roce 2016 ohlásila ARA úpadek a od 26. října 2017 je v insolvenčním řízení. Právo nakládat s majetkem přešlo na insolvenčního správce. Ovšem prodá se jen, najdou-li se investoři. Podle justičního portálu se dosud vyskytli tři zájemci o koupi filmu, a to nejdříve za 5 000, později za 50 000 a nakonec za 150 000 korun (plus 50 000 na úhradu právních služeb). S tím ale Česká televize jako zástupce věřitelů nesouhlasila s odůvodněním, že „žádnou z těchto částek nelze hodnotit jako efektivní zpeněžení majetkové podstaty.“

„Vznesla jsem tedy dotaz, jakou částku považují za relevantní a oni sdělili 18 330 000 jako cenu odpovídající jistině pohledávky. Což také, pokud se do čtyř měsíců nenajde kupec, bude vyvolávací cena v dražbě,“ řekla Právu insolventní správkyně Dagmar Bařinová a dodala, že jakkoliv je ve filmové tvorbě laik, domnívá se, že nabízet nedokončený film bez spolupráce s původním režisérem, by byl nesmysl.

Krejčí o vyvolávací sumě soudí: „Podle mě je to lichotivá suma, která odpovídá faktu, že jde o velký a výpravný film. Samozřejmě ten, kdo práva k filmu získá a dotáhne jej do konečné fáze, tím získá hodnotu mnohem vyšší. Jedna z prodejních společností ohodnotila jen možné televizní prodeje práv dokončeného snímku v Evropské unii na téměř jeden milion EUR,“ řekl Právu režisér. Která společnost to byla, však nesdělil.

K současnému obvinění Krejčí Právu řekl: „Připadám si jako poškozený, protože se mě to dotýká profesně i lidsky. Žádná obžaloba mi ještě nepřišla, ale některá média mě už odsoudila jako dotačního podvodníka. Ve spisu Policie ČR jsem nenašel, co jsem udělal špatně snad kromě nezkušenosti a důvěřivosti.“ K tomu lze jen připomenout, že údajná nezkušenost a důvěřivost jednoho člověka stála jen na veřejných financích už přes 60 milionů korun.

Helena Bezděk Fraňková nicméně Právu řekla, že Poslední z Aporveru je u nás prvním, a i do budoucna jediným filmem, podpořeným z veřejných peněz, který nebyl dokončen, jde do dražby a jeho producenti mají stanout před soudem. „V současné době má zákon o audiovizi nastaveno několik kontrolních mechanismů, které podobný problém, jaký se stal u Posledního z Aporveru, absolutně znemožňují,“ zdůraznila.

Co se ale nakonec stane s projektem, do něhož celkově „zahučelo“ skoro čtvrt miliardy, je otázka. Materiál je zastaralý, podle ukázek na internetu nekvalitní a kdo by ho koupil s čistým úmyslem ho dokončit a uvést do distribuce, si lze představit jen velmi těžko.