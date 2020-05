Pořadatelé začali rušit velké festivaly a věří v solidaritu diváků

„Tisícihlavé mezinárodní festivaly jsou něco, co si hygienici ani ministerstvo zdravotnictví představit nedovedou. Říkám to definitivně,“ konstatoval Zaorálek. Kulturní akce s účastí do sta lidí se budou moci podle rozhodnutí vlády konat od 11. května.

Už ve čtvrtek večer začali pořadatelé větších festivalů akce přesouvat či rušit. Většina z nich žádá fanoušky, kteří si zakoupili vstupenky na tento ročník, aby je nevraceli a ponechali si je jako platné na ročník příští. Umožní tak festivalu přežít.

„Přišla rána, kterou jsme bohužel očekávali. Čekali jsme, že nás nemine. Zázrak, že by Česko postupovalo jinak než jiné země v Evropě, se nekonal. Pro nás to je obrovská tragédie,“ řekla Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava.

Ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová Foto: Lucie Levá

„Mám na vás velkou prosbu, podpořte nás nyní. Nesmírně bych si vážila toho, kdybyste si vstupenky ponechali, a tím náš festival, jeho myšlenku a konání s tak rozsáhlým a kvalitním čtyřdenním programem podpořili. Bez vás to nepůjde,“ adresovala divákům festivalu.

Michal Thomes, který ohlásil přesunutí letošního ročníku festivalu Rock for People na rok 2021 již dříve, požádal fanoušky o totéž. Svůj krok podrobně vysvětlil.

„Pokud je to ve vašich možnostech, vstupenky si prosím nechte na příští rok. Rock for People se nyní nachází v poslední fázi realizace. Velká část staveb je již objednána ze zahraničí, kde byly složeny nemalé zálohy. To samé platí v případě umělců. Odevzdali jsme patnáctiprocentní DPH ze vstupného, zaplatili nájmy, marketing, provozní náklady a další. Hotová už je i konečná podoba areálu. Vstupné pokrývá část nákladů na realizaci festivalu, další část příjmu vzniká přímo během festivalu. Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People. Pojištění proti pandemii české pojišťovny nenabízejí,“ řekl.

Tisíce lidí se dostanou do problémů

Viktor Souček, spolupořadatel putovního festivalu Hrady CZ, který měl odstartovat 10. července, upozornil, že tisíce lidí se dostanou do existenčních problémů. „Máme spoustu subdodavatelů a šanony faktur. Festivaly mají sice velké obraty, ale nikde není napsáno, že mají také velké zisky,“ řekl.

Agentura Pragokoncert přesunula na příští rok festivaly Masters of Rock, jenž se měl konat ve Vizovicích, a Metalfest, který byl naplánovaný do Plzně. „Zakoupené vstupenky zůstanou v platnosti i pro příští rok,“ uvedl Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert. Dodal, že přesunutí přehlídek přinese pořadatelům ztrátu v řádu milionů.

Mezinárodní hudební festival Masters of Rock navštěvují desetitisíce lidí. Foto: Dalibor Glück, ČTK

Zrušen byl i festival Ostrava v plamenech, jenž se měl konat 1. srpna. „Neříká se nám to lehce, ale nastává to, co většina z nás tušila a očekávala. Letošní sedmý ročník festivalu Ostrava v plamenech se neuskuteční. Opatření spojená s koronavirovou krizí nám bohužel neumožní ho realizovat,“ napsali pořadatelé Petr Šiška a Patrik Kohut.

Světélko naděje na konci tunelu

Festival Brod 1995 by se měl odehrát 22. srpna. Vystoupit by na něm měli pouze čeští zpěváci a kapely. Jeho pořadatel Petr Fořt jej zatím rušit nechce, neboť věci se podle něho rychle mění a je otázka, co bude za pár týdnů.

„Vzhledem k tomu, že mi ještě vláda úplně jasně neřekla, že mám festival zrušit, tak ho zatím rušit nechci. Jsem ve stavu, kdy ještě vidím maličké světélko naděje na konci tunelu. Kdyby situace ohledně koronaviru byla dobrá a naše vláda se ještě zamyslela, tak určitá naděje pro akce s tisícovými návštěvami a tuzemskou dramaturgií podle mě pořád je. Navíc se festival Brod 1995 koná až v polovině srpna. Do té doby se může stát spousta věcí,“ řekl Novinkám.cz Fořt.