Popel Lemmyho Kilmistera je i v nábojnicích

Pohřeb se konal 10. ledna 2016. Následně bylo tělo hudebníka zpopelněno a popel uložen do speciální urny, která byla zdobena 3D vytištěným jezdeckým kloboukem, jenž byl jedním z Kilmisterových poznávacích znamení. Napsáno na ní bylo hudebníkovo životní heslo Born to Lose, Live to Win (Narozen pro prohru, živ pro výhru). Urna byla poté uložena v parku Forest Lawn v Los Angeles.