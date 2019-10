Polívková a Polívka se setkali v komedii Ženská na vrcholu

Hlavní postavou je majitelka biokavárny nadšená do zdravého životního stylu. Svobodná matka vyrazí se synem „Kulíškem“ do Tater a potkává dva diametrálně odlišné bratry. Tam se podle tvrzení tvůrců stane součástí „jiskřivě humorného milostného trojúhelníku“.

Rodiče kavárnice hrají Bolek Polívka a Jana Preissová. Oblíbená herečka se tímto snímkem vrací po dlouhých letech před filmovou kameru. „Je to o rodině a hraju milující babičku, kterou v reálném životě jsem, a pracuji s kolegy, kteří jsou mému srdci blízcí,“ prozradila Jana Preissová důvod, proč tuto roli přijala. „Je to krásné hrát Janě manžela. My jsme ve filmu manželé už asi padesát let, a je tedy dovoleno se trochu špičkovat. To jsme si užívali,“ dodal Bolek Polívka, který ve filmu poprvé hraje otce své skutečné dceři.