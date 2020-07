Pokus o levitaci u Nádraží Holešovice

„Je to sedící figura, která se snaží tomu sezení vzepřít a dostat se k nebi. Je to pokus o znázornění toho, že když jednou spadnete, snažíte se zase vstát,“ řekl Právu na místě autor.

Čerpal z mnoha životních skutečností, a to nejen svých. Postavu označil za skládačku člověka, který musí zapadnout do nějakého systému, vytvořenou z obdélníků. „Je to hra s materiálem. Kdyby nebyly svařené a daly se rozložit, vznikla by jen hromádka různých obdélníků,“ podotkl Flejšar.

Jeho socha přijela do Prahy z Broumova, kde stála na náměstí. „Zamýšleli jsme se s architektkou metra Annou Švarc nad možnostmi instalací u stanic metra. Toto je první vlaštovka vzkvétající spolupráce. Šlo vlastně o její nápad,“ řekl Právu ředitel festivalu Sculpture Line Ondřej Škarka. Aktivita dopravního podniku souvisí se snahou oživovat fádní místa, dát jim jiný rozměr, dostat kulturu do veřejného prostoru.

Festival se koná ve více městech, zpravidla od června do září. V Praze je obtížné pro tvůrce najít vhodné umístění. „Vlastně se testuje prostor, jestli plastiku unese. Je to blízko trvalé instalaci, není to na den, dva, ale na výraznou část roku, někdy i na rok. Záleží na vůli jak autora, tak v tomto případě dopravního podniku,“ poznamenal Škarka.

Smyslem současných uměleckých počinů bývá interakce s divákem. Škarka je zvědav, jak budou lidé reagovat na Flejšarův Pokus o levitaci. Socha se měla instalovat už dříve, ale čekalo se na schválení.

Flejšar, jehož instalace lze vidět například v Hradci Králové, označil dílo v Holešovicích za jednu ze svých jednodušších věcí. I tak socha představuje nejméně měsíc řemeslné práce, umělec nejprve tvoří model, na detaily a přesné míry používá počítač.

Autor, absolvent pražské uměleckoprůmyslové školy, je známý z jiného, sportovního prostředí. Vedle sochařství se věnuje snowboardingu, konkrétně snowboardcrossu. Je trenérem juniorské snowboardcrossové reprezentace a olympijské vítězky ze Soči Evy Samkové, sám je bývalým reprezentantem.

Festival Sculpture Line se zpravidla se snaží díla instalovat v červnu, aby je bylo možné obdivovat alespoň do září, jenže letos se vše protáhlo. „Nyní se už dělají instalace průběžně, pro letošní festival jsme začínali už na podzim. Další instalace by mohly být v srpnu, vypadá to, že se povede přivézt zahraniční umělce,“ poznamenal Škarka.