Pohoda s Nickem Cavem i ukrajinským rapem

Čtvrteční program zahájil speciál na počest loni zesnulého Mira Žbirky. Svou temnou rockovou kazatelnu pak na více než dvě hodiny otevřel Nick Cave. Slavný Australan se na Pohodu vrátil po devíti letech. Viditelně si vystoupení on i celá kapela The Bad Seeds užívali.

Pátek už nebyl k návštěvníkům, co se počasí týče, tak vlídný. Na náladě jim to ale neubralo. Norská popová princezna Sigrid přijela s novou deskou How To Let Go. Vystoupila také ukrajinská raperka Alyona Alyona. Původní profesí učitelka v mateřské škole často mluví o tom, jak ji děti naučily radovat se z maličkostí. „Přála bych si, aby lidé v celém světě poznali naši skvělou ukrajinskou hudbu,“ zmínila v rozhovoru pro Právo.