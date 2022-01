Pod víčky vlastního já fotografky Karin Mack

Černobílé analogové fotografie (ze sedmdesátých a osmdesátých let) většinou sestavila do obrazových triád, na kterých se vždy představuje v nějaké dané roli. Někde je její tvář vystrčena hned do prvního plánu (Zdi, Pod víčky), jinde se naopak až skoro cudně skrývá nenápadně v pozadí, jako by do celé kompozice nechtěla ani patřit.