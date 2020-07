Počmáraná galerie. Výstava diplomanta AVU hravě vtahuje do stavu beztíže

Na výstavě jsou k vidění obrazy, z nichž některé nejsou jen pověšené na stěnách, ale utváří uprostřed galerie kruh, podobný dětské ohrádce, kolotoči, manéži nebo v některých představách i ohništi. A co víc – obrazy nejsou otočené směrem k divákům, ale doprostřed kruhu, jako by tam byly především samy pro sebe než pro diváky. Dění ve středu prostoru na stěnách lemuje obrovská kresba lokomotivy uhlem, která působí jako vystřižená z největších dětských snů o vlastní výzdobě pokojíčků.

Výstava Wingless Bird With Hands pořádaná Nadací pro současné umění Praha bude v Galerii Jelení nedaleko Strossmayerova náměstí k vidění do 19. července 2020. Otevřeno od středy do neděle od 12 do 18 hodin.