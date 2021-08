Po stopách Babičky do České Skalice

To samo o sobě by už byl dostatečný výčet důvodů, proč uspořádat výstavu o díle Antonína Moskalyka. Ve skutečnosti se ale v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici chystala již v loňském roce, kdy by měl kulatiny sám režisér Moskalyk, jenž se narodil v roce 1930 v Chustu na Zakarpatské Ukrajině a zemřel v roce 2006 v Brně. Jenže do toho vypukla koronavirová pandemie a projekt byl odložen.