Po filmových Varech přijdou Šary Vary

„Diváci ozvěn uvidí v předpremiérách řadu filmů, které vstoupí do kin až po festivalu, nebo se do nich vůbec nemusí dostat. Proto jsme vybrali ty, které by neměly oku filmového fanouška rozhodně uniknout,“ uvedl dramaturg Vojtěch Marek.

Velké naděje vzbuzuje Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness), který si z festivalu v Cannes odvezl hlavní cenu. Mezi další lákadla ozvěn patří i horor s hutnou atmosférou Men, mysteriózní korejská detektivka Podezřelá (Decision to Leave) či historický Korzet (Corsage). Pořádnou ránu pak zasadí dlouho očekáváný bláznivý snímek Všechno, všude, najednou (Everything Everywhere All at Once) režisérského dua Dan Kwan a Daniel Scheinert. Návrat na plátna ale chystá také film Jima Jarmusche z roku 1999 Ghost Dog: Cesta samuraje.