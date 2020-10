Píšu buď o ženských, nebo o počasí, říká frontman skupiny Hromosvod

Měli jste předem vizi, jak má deska znít?

Chtěl jsem, aby to bylo tentokrát hodně přirozené. Ne takové to „mám v kapele jedny z nejlepších muzikantů v republice, tak se všichni budou předvádět“. Žádné exhibice a dlouhá sóla, ale podřídit se písničce. Udělat desku, nechci říct jako Vladimír Mišík, ale vlastně trochu jo. Jeho loňské album Jednou tě potkám je v tomhle směru dokonalé.

Vaše písničky mi vždy připomínají také ducha Michala Prokopa...

To říká skoro každý. Trochu se tím sunu do důchodcovské škatulky, i tím, že s několika legendami sám hraju, třeba s Vláďou Mertou nebo Lubošem Pospíšilem. Ale holt jsem na muzice téhle generaci vyrostl, jak na světových kapelách 60. a 70. let, tak na české rockově-písničkářské tradici, na Mišíkovi, na Buty... Už jsem ovšem četl názor, že na nové desce se nám přeci jen podařilo se z těch zajetých kolejí částečně vymanit.

Píšete i texty, co chtějí sdělit?

Chci, aby jim lidi rozuměli a aby je potěšily. Netřeba hledat třetí a čtvrté významy. S nadsázkou říkám, že píšu buď o ženských, nebo o počasí. Hodně mě každoročně inspirují zvraty z jednoho ročního období do druhého, první podzimní plískanice, první sníh, jaro ve vzduchu... Dřív to byla jedna nešťastně zamilovaná píseň za druhou, teď už by to od spokojeného, ženatého člověka s dvěma dětmi neznělo autenticky. Ale vlastně písnička Vrať se mi, tu jsem napsal před dvaceti lety - takže jedna taková na nové desce přeci jen je.

Projevilo se v textech i otcovství?

Konkrétně ne, ale ten pocit tam občas je, třeba když zpívám ”stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí„. Už mi není pětadvacet a nepařím na Žižkově, nad ránem jdu spát málokdy, spíš občas usnu s dětmi. Je to prostě výpověď člověka, kterému je 39 let. Třeba úvodní písnička Andělé je o tom, že je mi na světě hezky.

Co s vaším muzicírováním udělal koronavirus?