Písničkářka Courtney Barnettová: Jsem hrdá na to, že jsem nezávislá

Doma v Austrálii získala indierocková písničkářka Courtney Barnettová řadu hudebních cen. V době, kdy vydala debutové album Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit, byla navíc nominována na Grammy i Brit Awards. Loni do její diskografie přibyla deska Tell Me How You Really Feel a s ní roste její renomé. Již 5. září se poprvé představí v České republice. Vystoupí v Lucerna Music Baru v Praze.