Písničkář Pokáč: Demonstrace má upozornit na problémy

Demonstrace má vždy upozornit na problémy. Nám, kteří přijdeme na Staroměstské náměstí, vadí, že se u nás tak trochu mává s kulturou a zapomíná se na to, že jsou tu desítky tisíc lidí, kteří v hudebním průmyslu pracují a ze dne na den přicházejí o práci.

Chápeme, že je v naší zemi mimořádný stav. Nemělo by se ale stávat, že akce budou rušeny ze dne na den, jako se to minulý týden stalo na ostravském NeFestivalu.

Měl by být vytvořen plán pro epidemiologická opatření při hromadných akcích, aby bylo jasné, co se za jakých okolností stane. Měly by být spuštěny podpůrné programy pomoci lidem, kterých se vládní opatření existenčně dotkla, a chceme, aby vznikl plán na obnovení živé kultury. Kdyby se tyto tři body podařilo naplnit, dá se demonstrace označit za úspěšnou.