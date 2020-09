Písničkář Michal Horák je Vpoho. I s Hynkem Čermákem jako šéfem

„Nejblíž mi ze všech lokací a roli bylo nejspíš letištní prostředí, to mě odmalička fascinovalo,“ komentuje Horák to, že během pár minut vystřídal v novém klipu v režii Martina Hammerschlaga mimo jiné roli baristy, basketbalisty-rappera, zvládl se stát zaměstnancem století a coby pilot-kaskadér si pod dohledem profesionálů vyzkoušel i tandemový seskok z letadla.

„Na to, že mám tyto adrenalinové záležitosti rád a už jsem zkusil leccos včetně skoku na laně, jsem byl ze seskoku ze čtyř kilometrů vystrašený. A to jsem dokonce během natáčení skákal dvakrát, jednou na zkoušku a jednou naostro. Ale musím říct, že bych si to klidně zopakoval, byl to neskutečný zážitek,“ dodává písničkář.