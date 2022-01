Píseň Ležím v tvé blízkosti se k výročí dočkala nové podoby. Lipo ji živě nahrál se svou kapelou a Debbi

Lipo si do refrénu přizval Debbi, které bylo v době nahrávání osmnáct let, leč už platila za velký talent. Její nakřáplý hlas dal skladbě s textem o vzpomínce na bývalou lásku určující emoci.

„Vložil jsem do písně hodně emocí a vzpomínek ze svého prvního rozchodu. Dnes jsem jí vděčný za to, že nastartovala mou sólovou dráhu,“ vzpomíná Lipo, který se netají tím, že inspirací mu byl mimo jiné hit Love The Way You Lie od Eminema a Rihanny.