Petra Soukupová z Police Symphony Orchestra: Rádi bláznivým nápadům vdechujeme život

Loni jste v létě absolvovali Busking Tour, které se odehrávalo na ulicích a náměstích měst a ve dvou případech i na pražském hlavním nádraží. Jak ten nápad vznikl?

Zrodil se už před dvěma lety. Měli jsme jet vystupovat do Chorvatska, ale na poslední chvíli to padlo. Vymysleli jsme, že bychom místo toho mohli zahrát v ulicích českých měst, jenomže jsme to nestihli zrealizovat.

Symfonický orchestr zpravidla na ulicích nevystupuje. My si ale řekli, že to zkusíme, protože rádi bláznivým nápadům vdechujeme život. Turné jsme naplánovali a loni jsme v ulicích několika měst hráli. Bylo to spontánní, rádi na to vzpomínáme.

Setkali jste se někde s nějakou nevolí?

Na nic takového si nevzpomínáme, protože jsme byli překvapeni, že to lidi baví a bylo jedno, kde jsme zrovna hráli. Celé turné lidi v našem orchestru velmi zásadně stmelilo. Bylo nás zhruba sedmdesát, byli jsme spolu osm dní a ukázalo se, že se máme rádi a že to, co děláme, nás strašně baví.

Navíc jsme v každém městě vybírali od lidí dobrovolné příspěvky pro různé dobročinné organizace. Často nás překvapilo, kolik peněz jsou lidé ochotni jen tak na ulici na dobrou věc dát. Za celé turné jsme v součtu vybrali na dvě stě tisíc korun. A setkali jsme se i se spoustou lidí, díky kterým můžeme letos absolvovat turné po nádražích. Ta myšlenka vznikla už na loňském turné.

Dirigent Joel Hána a zpěvák Jan Sklenář. Foto: Martin Kábrt

Kde jste přespávali?

Loni to bylo punkové. Spali jsme například v depu na karimatkách, ve školách, na festivalu Rock for People, kde jsme také hráli, jsme nocovali ve stanech. Letos už bude spaní komfortnější, protože spíme v jednom hezkém hostelu v Praze, kam se pokaždé na noc vrátíme. Možnost spát v něm jsme získali také při loňském turné.

Stalo se na něm něco pro vás nezapomenutelného?

Určitě nezapomeneme na chvíle, kdy celý náš orchestr vyrazil vlakem z domovské Police nad Metují, bohužel bez kytaristy Kuby. Ten nestíhal a dojížděl nás v České Skalici. Jeho rodiče mu pomáhali a celá situace vypadala tak, že tatínek běžel za Kubou, aby mu pomohl s věcmi, a maminka prosila pana průvodčího, aby na něj počkal. Zpozdili jsme vlak asi o pět minut, ale náš vlak to zpoždění zase stáhl.

Police Symphony Orchestra hráli loni na pražském hlavním nádraží. Foto: Petr Hloušek, Právo

Letos vystoupíte na třech nádražích vždy dvakrát, v patnáct a osmnáct hodin. Co kolemjdoucí uvidí?

Uvidí orchestr plný mladých a nadšených lidí, se kterým budou zpívat Honza Sklenář a Karolína Soukupová. Budeme hrát různé skladby, i ty, které hrají z rádií, protože to dává naději, že k nám přitáhnou pozornost kolemjdoucích a ti se na našem vystoupení alespoň na chvíli zastaví. A třeba si je s námi i zazpívají. Celkově si myslím, že to bude hezká oslava konce prázdnin.

Co čeká Police Symphony Orchestra potom?

Na příští týden chystáme takový sousedský koncert u nás doma v Polici nad Metují. Chceme vytvořit přátelské posezení na náměstí, které vyzdobíme a budeme rádi, když si lidé k našemu koncertu přinesou něco dobrého k jídlu nebo pití. Naším hostem bude zpěvák Iby Pop.