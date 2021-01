Per Boye Hansen: Věřím, že sezona není ztracená

„Jsem rád za spolupráci s Českou televizí. Jednáme též o přenosu operního koncertu k Mozartovým narozeninám, který se uskuteční 27. ledna ve Stavovském divadle v Praze,“ říká norský režisér Per Boye Hansen, od sezony 2019/20 umělecký ředitel Opery ND a Státní opery.

„Zkoušky byly velmi intenzivní. Pan režisér se vrátí do Prahy opět v únoru a pak v dubnu, aby svou práci dokončil. Káťu Kabanovou uvedeme ve španělském Bilbau, kam jsme byli pozváni již loni v červnu. Pražská premiéra by se pak konala na podzim, kdy navíc uplyne sto let od prvního uvedení této Janáčkovy opery v Brně,“ říká Hansen.