Pearl Jam se po šesti letech vracejí s novinkou Gigaton a plánují turné

Jako první bude z Gigatonu vypuštěn klip se singlem Dance of the Clairvoyants, a to v nejbližších týdnech, avizovala skupina.

„Natáčení téhle desky byla dlouhá cesta,“ poznamenal kytarista Mike McCready. Bylo to podle něj „emocionálně temné a místy i matoucí“, ale stálo to za to. Desku produkovali členové Pearl Jam a Josh Evans, který pomáhal se zvukem také Soundgarden, Chrisi Cornellovi nebo Mad Season. Jinak většinu desek Pearl Jam produkoval Brendan O’Brien.

Pearl Jam jsou poslední aktivní skupinou z nejslavnější velké trojky grunge - Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam. Frontmani Nirvany (Kurt Cobain) i Soundgarden (Chris Cornell) jsou mrtví.

Pearl Jam vznikli v roce 1990 v Seattlu. Slavné album Ten stihli vydat už v roce 1991, oficiálně se prodalo asi 15 milionů kusů této zásadní desky, která přinesla hity Alive, Even Flow nebo Jeremy. Další album Vs. vyšlo v roce 1993, známé jsou z něj skladby Go, Dissident, Daughter či Rearview Mirror. Po roce vydali rovněž slavnou desku Vitalogy a píseň Spin The Black Circle později získala cenu Grammy.