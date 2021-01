Pearl Jam proti své tribute kapele

Pearl Jam jsou vedle Nirvany, Soundgardenu a Alice In Chains klíčoví reprezentanti stylu grunge, který měl své nejlepší období na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jejich debutové album Ten se v roce 1992 vyšplhalo na vrchol hitparád a písně Jeremy, Evenflow a Alive zpívali teenageři z celého světa. Od té doby se těší neutuchající popularitě.

Není divu, že byla vytvořena kapela Pearl Jamm. Její činnost spočívá v co nejpřesnější reprodukci hudby a koncertních vystoupení Pearl Jam. Členové původní skupiny však tvrdí, že Pearl Jamm jednají nečestně, a požadují, aby nepoužívali propagační materiály připomínající ty jejich a aby neužívali svou internetovou doménu a e-mailovou adresu.

S tím kapela Pearl Jamm nesouhlasí. „Nikdy se nestalo, že by za námi někdo po koncertě přišel a požadoval vrácení peněz, protože si myslel, že šel na koncert originálních Pearl Jam,“ vysvětlila.

A Pearl Jam nakonec oslovila přímo. „Ublížili jste nám. Víte o nás roky, ale čekali jste na pandemii, abyste nám poslali výhrůžné zprávy. To nejsou Pearl Jam tak, jak je známe a milujeme, to nejsou Pearl Jam bojující proti sociálním problémům, proti nadnárodním gigantům. Nikdo si nás s vámi nikdy nespletl, je to naprostý nesmysl. Neublížili jsme vám ani vaší značce, naopak. Vaše reakce jsou nepřiměřené, ale naše láska k vaší hudbě pokračuje.“