Páteční Noc kostelů otevře běžně nepřístupné památky po celém Česku

Letošní Noc kostelů bude pestrá, do akce je podle pořadatele aktuálně přihlášeno 1229 kostelů a modliteben napříč všemi kraji. Kromě prohlídek prostor památek jsou součástí i další aktivity, připraveno je přes 4500 programů . Tradiční tištěný průvodce letos nevyšel.

Lidé si z množství akcí mohou vybírat kromě webových stránek nově také v aplikaci pro mobilní telefony. Pořadatelé se také spojili s jedním z provozovatelů sdílených městských kol, lidé tak mohou od pátečních 09.00 do sobotních 12.00 ujet dvě cesty do 30 minut zdarma.

Přesto ale bude pro účastníky dnes platit, že by si měli všude dezinfikovat ruce, mít nasazenou ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a mít u sebe doklad o platném negativním testu, potvrzení o prodělaném onemocnění či potvrzení o očkování.

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře lákají kolemjdoucí. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.