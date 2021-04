Pane Milane Kundero, na vaše zdraví

V zahraničí vyšel v překladu do francouzštiny s doprovodným textem vlivného francouzského autora Louise Aragona, Kunderovi velmi přejícím. Žert se pak dočkal překladu do desítek světových i méně světových jazyků.

Brousíte po knihkupectví v San Francisku a užíváte si krásný výhled na výjimečně nezamlžený most Golden Gate Bridge. Zakopnete o americkou studentku, sedící na zemi, začtené do anglického vydání souboru Kunderových esejů Zrazené testamenty. Na otázku, co si bere ke čtení na dovolenou, prezident Bill Clinton odpovídá: „Kunderovy Směšné lásky.“