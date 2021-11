Ozzy Osbourne váhá s plánovanou operací páteře

Ozzy Osbourne, kterému bude 3. prosince 73 let, během rozhovoru pro rádio SiriusXM vyjádřil pochybnosti, zda ještě někdy vůbec vstoupí na pódium. „Už mám naplánovaný termín operace,“ řekl.

Pak ale dodal, že ho chirurg k zákroku nenabádá, protože by se po něm jeho stav mohl i zhoršit. Zmínil dokonce, že rocker může skončit na invalidním vozíku. A tak Osbourne sice chodí, ale je to pro něj velmi namáhavé a bolestivé.

Jeho turné No More Tours II bylo po nástupu pandemie v Evropě odloženo na leden 2022. Pokud proběhne, určitě se na pódiu objeví i kytarista Zakk Wylde. V Praze by měl Osbourne vystoupit 28. ledna 2022.