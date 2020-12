Otakar Zich, synovec Karla Zicha: Kdo v naší rodině nehrál, jako by nebyl

Později jsem se se svým tátou, který byl také muzikant, rozcházel v pohledu na Karlovu poslední tvorbu. Odbočil od spirituálů a rokenrolu k blues, folku a jazzu, které rád ve svých tehdejších písních spojoval. Ta tvorba vybočovala z toho, co dělal do té doby. Ve skutečnosti se ale vracel ke svým kořenům. Vyrůstal totiž na blues a mně se ty skladby líbily.

Měl jsem ale rád v podstatě všechno, co dělal. Výjimkou byly jen některé popové písně z osmdesátých let, u kterých jsem měl pocit, že si za nimi až tak nestál.

U nás v rodině tak trochu platí, že kdo alespoň nezačal hrát na nějaký nástroj, jako by nebyl. Ve čtyřech pěti letech jsem přišel za babičkou a řekl jí, že chci hrát, stejně jako strejda, na piano. To se stalo.

Je pro to několik podmínek. Dotyčný, po němž by měla být ulice pojmenovaná, musí být například po smrti. Náhoda tomu chtěla, že v obci Tišice, kde jsme postavili dům, se u nás v tehdy nepojmenované ulici konala první kolaudace.

Díky tomu jsem měl možnost název ulice navrhnout. V mém návrhu mě posilovala i skutečnost, že když byly v Tišicích v roce 2002 povodně, uspořádal pro ně Karel koncert na podporu opravy kostelních varhan. Nebyl problém to prosadit. Byl jsem až překvapen, jak rychle to šlo.

Spolupořádáním vzpomínkového koncertu a vydáním knihy jsem si splnil velké sny. Už loni v Lucerně jsem si ale řekl, že bych rád za pár let nějaký další vzpomínkový koncert uspořádal. Neříkám, že to bude zase v Lucerně, ale rád bych, aby se taková akce zopakovala. Když to zvládnu do deseti let, bude to fajn.