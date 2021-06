Osobnosti házejí v klipu Olympiku Petru Jandovi peníze do klobouku

Režie klipu se ujali Jiří Vrkoslav a Petr Janda, kamery Petr Kozák a Ondřej Ctibor. „Do klipu jsem šla, protože kdykoli by Petr něco požadoval, tak mu to vždycky splním. Je to můj kamarád, jsem v rodině, neboť jsem kmotrou Anežky, takže se cítím jako v příbuzenském vztahu,“ vysvětluje svou účast Jiřina Bohdalová.