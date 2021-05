Oslavenkyně Iva Janžurová. Komediální, charakterní a jedinečná

„Autorské schopnosti jsem v sobě objevila, když jsme s mým mužem Slávkem Remundou začali psát zájezdovky. Bylo jich asi šest. Měl svérázný moravský humor, který uměl včlenit do komedií. Já obvykle vymýšlela situace, on dialogy. Bylo to nádherné dobrodružství. Milovala jsem to. Slávek mi objevil hodně i o herectví, naučil mě hledat nebo si i vymyslet vnitřní zacílení postavy. Byl velmi bádavý herec. Pomáhalo nám to i v psaní,“ přiznala herečka v rozhovoru pro Magazín Práva před dvěma lety.

Poprvé ji obsadil Zdeněk Podskalský v roce 1961 do komedie Spadla z měsíce. Zásadní postavu její dramatické filmové kariéry jí nabídl Karel Kachyňa, když po filmu Ať žije republika ztvárnila v roce 1966 hlavní roli v Kočáru do Vídně, jednom z nejpůsobivějších českých filmů z druhé světové války. Rok nato se představila jako komediální herečka v Krejčíkově Penzionu pro svobodné pány a pak už se její role střídaly snad ve všech myslitelných polohách.

Vrcholem komediální tvorby šedesátých let byli Světáci, pygmalionská komedie Zdeňka Podskalského, v níž zazářil výkvět tehdejšího (nejen) komediálního herectví Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Jan Libíček, Vladimír Menšík a další. Těm se o deset i více let mladší Iva Janžurová plně vyrovnala a představila tu obrovský komediální talent.

„Je nesmírně těžké, nebo dokonce nemožné vybrat jednu životní roli, ale když jsem se dívala v jejich sestřihu na hádavou scénku ze Světáků mezi Jiřinami Jiráskovou, Bohdalovou, Šejbalovou a mnou, uvědomila jsem si, že to je něco, co mi z toho filmu úplně vypadlo. A byla jsem překvapená, jak je ta scénka roztomilá. Nedívám se totiž po letech na reprízy tak úplně soustředěně a pozorně, odbíhám přesně tak, jak to pan Horníček říkal o televizních divácích, že si jdou třeba udělat kafe a že to je špatné, že se má sedět a koukat od začátku do konce. Já jsem tenhle nesprávný divák, a tak se mi stane, že když film nevidím moc často, tak se pak divím. Ale to je zase hezké, že se znova a znova divím,“ řekla v rozhovoru pro Právo.