Optická revoluce vlámského malíře Jana Van Eycka

„Prvotní nápad na výstavu se datuje až do roku 2012, kdy u nás v muzeu započala restaurace Gentského oltáře,“ říká Johan De Smet, kurátor a hlavní vedoucí výstavy Optická revoluce.

„Nejnáročnější bylo získat obraz Zvěstování z Národní galerie ve Washingtonu. Zajistili jsme všechna bezpečnostní opatření i správné klima, které obraz potřebuje, a přesto jsme byli odmítnuti. Až když jsme se do Spojených států vydali podruhé, už se seznamem ostatních zápůjček, uspěli jsme,“ vysvětluje De Smet.

Kdo však bude chtít vidět i zbytek oltáře, musí se po výstavě vydat ještě do katedrály svatého Bavona, ve které najde vnější panely uměleckého díla. Z nich byla zatím restaurována spodní oblast, kde je i nejdiskutovanější část, Klanění Beránku božímu. I tato restaurace probíhala v Muzeu výtvarných umění a Johan De Smet na ni má jasný názor.

„Můžu vás ujistit, že na restauraci dohlíželi odborníci z celého světa pod mikroskopem. Beránek vám teď hledí přímo do duše. Je to součástí tajemství kolem Jana Van Eycka,“ říká s tím, že o umělci stále víme velmi málo. Dokonce i rok a místo jeho narození se odhadují, nejspíše to bylo kolem roku 1390 v belgickém Maaseiku. Zemřel pak roku 1441 v Bruggách.