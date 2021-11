Opožděná oslava pětadvacetin festivalu Blues Alive s Dylanem

Na oslavu svých pětadvacetin si musel festival Blues Alive počkat o rok déle, než by se podle kalendáře slušelo. Z dobře známých pandemických důvodů loňský ročník neproběhl, a tak hudební publicista Ondřej Bezr, dramaturg festivalu, prostě konstatoval: „Rozhodli jsme se, že rok 2020 nebyl, vždyť on vlastně skutečně nebyl, a že budeme slavit pětadvacet let letos.“