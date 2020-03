Ondřej Polák ze skupiny O5 a Radeček: Po koncertě přibylo do kapely další dítě

To je pravda. V Uničově jsme odehráli náš poslední koncert předtím, než byly kvůli koronaviru všechny kulturní akce v zemi zakázány. Bylo to v únoru, hráli jsme pro plný sál a bylo to výborné.

Spousta našich známých nás před tím koncertem, samozřejmě trochu v legraci, varovala. Říkala, že v Uničově přijde málo lidí, a my na to konto nevěděli, co máme čekat. Nakonec to ale byl skvělý koncert.