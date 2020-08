Od prvního pražského koncertu Rolling Stones uběhlo 30 let. Byl razítkem na cestu do svobodného světa

Velkolepý koncert, jenž byl součástí evropského Urban Jungle Tour, byl tehdy prvním svého druhu na českém území a třetím představením hvězdné rockové kapely ve východním bloku.

Její management údajně s uspořádáním koncertu, jenž se konal pod patronací choti československého prezidenta Václava Havla Olgy a výtěžek z něj byl určen na její nadaci Výbor dobré vůle, uspěl až po osmiletém snažení. V éře komunismu byli totiž Rolling Stones v Československu jako západní kapela nežádoucí.

„Hi, I’m Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy,“ zval fanoušky roztomilou češtinou na vystoupení zpěvák a frontman skupiny v oficiálním klipu. Na černooranžových plakátech s typickým vyplazeným jazykem zase nechyběl slogan Tanks Are Rolling Out, The Stones Are Rolling In (Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí). Celá země koncertem žila.

Mick Jagger na Strahově Foto: Michal Doležal, ČTK

Vstupenky byly na svou dobu poměrně drahé, stály 250 Kč. Na vystoupení nakonec dorazilo na sto tisíc diváků. Mezi nimi byla i spousta cizinců, neboť pro ně byl lístek naopak mimořádně levný. Mezi diváky nechyběl ani velký fanoušek kapely, prezident Václav Havel, jenž předtím britské muzikanty přijal na Pražském hradě.

Setkání Na Rybárně

Brány stadionu Strahov se otevřely v 16 hodin. Následovala bezpečnostní kontrola návštěvníků, což u nás bylo do té doby neznámé. V 19 hodin začala hrát americká funkrocková formace Dan Reed Network. Potom přišli Vladimír Mišík a Etc… Předskupiny pro celé turné vybíral samotný zpěvák Mick Jagger. Mišíka a Etc… zvolil proto, že se mu zalíbilo jejich album Dvacet deka duše.

„Dotkli jsme se tehdy něčeho, čeho se běžný občan v téhle zemi asi nikdy nedotkne. Byl to úplně jiný svět. Z našich koncertů jsme například byli zvyklí mít před sebou odposlechové monitory, které když hrály slušně, tak to bylo úžasné. Na Strahově byly ale monitory nejenom před námi, ale i ze strany, nad námi, a dokonce v podlaze. Mohl jsem si vybrat, odkud chci svou kytaru slyšet, a slyšel jsem ji zespodu. Navíc k nám byli technici Rolling Stones velice vlídní,“ vzpomněl pro Právo na srpnový den roku 1990 Vladimír Mišík.

„S Rolling Stones jsme se setkali den před koncertem v pražské Restauraci Na Rybárně. Paní Olga Havlová tam pozvala některé pražské muzikanty i členy Rolling Stones na pivo, jak se to tehdy dělalo. Stouni z toho byli trochu zaskočeni, protože na stole nebyly ani brambůrky, jen ta piva. Zpěvák Mick Jagger nakonec neodolal a objednal si rybu. Přinesli mu kapra, on do něho zakrojil nůž, pak se podíval kolem sebe a řekl: Vždyť jsou tam kosti. Trochu jsem se, pravda, styděl, ale zase to bylo neformální,“ přidal historku Mišík.

Rolling Stones (tehdy zpěvák Mick Jagger, kytaristé Keith Richards a Ron Wood, baskytarista Bill Wyman a bubeník Charlie Watts) zahájili vystoupení skladbou Start Me Up.

Končilo to ohňostrojem

Během více než dvou hodin došlo i na písně Sad Sad Sad, Miss You, Angie, Honky Tonk Women, Sympathy for The Devil, Gimme Shelter, Brown Sugar, Jumpin’ Jack Flash a v jediném přídavku i na (I Can’t Get No) Satisfaction. Poté následoval ohňostroj.

K nevšednímu zážitku přispěly i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, které přivezlo jedenáct kamionů, tři velkoplošné obrazovky či mamutí zvukový park s řadou efektů, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika nepokazil ani déšť.

„Teprve s koncertem Rolling Stones běžní lidé pochopili, že přišel jiný režim,“ prohlásil pořadatel koncertu Milan Pešík.

„Koncert Rolling Stones v roce 1990 byla věc do té doby naprosto nepředstavitelná. Všichni jsme si říkali, že ty politické změny jsou sice fajn, ale pořád se z pohledu Západu tolik nemění. Ale to, že Rolling Stones jako kromě jiného obrovská obchodní organizace prověřili, že je možné v Čechách hrát, to mi přišlo jako razítko na doložku pro výjezd do svobodného světa,“ řekl hudebník Ondřej Hejma.

Další koncerty v Praze

Druhý pražský koncert Rolling Stones zhlédlo v srpnu 1995 na Strahově 130 tisíc fanoušků, což je návštěvnický rekord na koncertě v České republice. V srpnu roku 1998 se zase dvanáct tisíc diváků přišlo na kapelu podívat do Sportovní haly na pražském Výstavišti.

V červenci 2003 Brity na pódium v Praze na Letenské pláni uvedl tehdy již bývalý prezident Václav Havel. Skupina přijela v rámci turné Licks k příležitosti čtyřiceti let od vzniku. Noc před vystoupením oslavil na Václavském náměstí zpěvák Mick Jagger šedesátiny.