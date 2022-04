Od Flamenga k Plantovi. Nový rockový projekt Light Up Your Fire

Debutové album Holeček & Marcel Project vychází 8. dubna. Předchází mu videoklip Light Up Yor Fire.

„Album je průřezem muziky, která nás dva inspiruje a spojuje. Původní idea desky byla jednoduchá a přímočará: natočit písničky, které máme každý v hlavě, a dát je na placku, kteroužto bychom se profilovali,” naznačil Marcel.

Holeček & Marcel Project Foto: Mia Feres

Původně šlo o akustické album, ale dopadlo to jinak. „Zásadní obrat nastal po úvodní schůzce s producentem Supraphonu Karlem Denišem. Ten přišel s nápadem, že by nebylo od věci zařadit covery, které s Pavlem hrajeme naživo na koncertech. Hodně nás to zaskočilo, ale přesvědčilo. Změnilo to celý koncept desky, která je nakonec elektrická s folkrockovými prvky,“ vysvětlil Holeček.

Autorský materiál doplnily skladby jako Gallows Pole (Jimmy Page, Robert Plant / tradicionál), Wild World (Cat Stevens), Afterwards (Van Der Graaf Generator), Scarborough Fair (Paul Simon, Art Garfunkel / tradicionál) a Say It Ain’t So, Joe (Murray Head).

„Moje věci jsou poměrně aktuální, maximálně rok až dva staré, a kopírují události, které se dějí kolem nás. Titulní Light Up Your Fire nese silný podtext, vyzývající k omezení vlivu ideologií, ať už politických nebo náboženských, ve prospěch vlastní svobodné životní cesty. Circles a Nothing´s Gonna Bring Us Down jsou věnovány kamarádům, co odešli na poslední cestu. Zejména Lubošovi Andrštovi,“ dodal Holeček.

Holeček & Marcel Project Foto: David Szalay