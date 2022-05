Obraz Václava Havla Bílý kůň ve vesmíru v aukci

Aukce proběhne od 14 hodin v nové výstavní síni Expo 58 ART v pražských Letenských sadech. Až do soboty se tam koná předaukční výstava. Na ní si lidé mohou prohlédnout také nejvýznamnější položku aukce, kterou bude významný obraz Toyen a oleje Alfonse Muchy a Emila Filly. A další díla.

Olej Alfonse Muchy s názvem Sváteční portrét pochází z významné pražské sbírky stavitele Ing. Augustina Klose a byl namalován v druhé polovině dvacátých let dvacátého století, kdy se autor zaměřoval na realistické portréty živých modelů. Vyvolávací cena díla je pět milionů korun.

Velkoformátový olej Emila Filly Baletka s květinami z let 1947–1948 donedávna visel v malířově obývacím pokoji. Podle rodinných informací se jedná o portrét Fillovy přítelkyně – baletky, sólistky Národního divadla. Obraz měl být holdem jí, jejímu umění i kráse. Toto dílo jde do aukce s vyvolávací cenou pět milionů korun.

Výstava děl je v galerii do 7. května od 10 do 18 hodin, v den aukce do 13.30 hodin.