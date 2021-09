Objevily se demo nahrávky kultovních The Doors

Po internetu už krouží alternativní nahrávka slavného hitu Riders on the Storm. Na reedici, která vyjde 3. prosince, má být ale novinek mnohem víc. Jde o tři CD a jednu vinylovou LP desku. Vedle remasterovaného alba L. A. Woman tam mají být dva disky s dvěma hodinami nevydaných rarit.

Deska L. A. Woman vyšla původně v roce 1971 a je kritikou dodnes velmi ceněna. Největšími hity byly patrně skladby Love Her Madly a Riders on the Storm. Bluesrockové kořeny alba obohatilo jazzové improvizační umění klávesisty Raye Manzareka a samozřejmě hlavně neopakovatelná persona a básnivé texty zpěváka Jima Morrisona.

Sebrané spisy Jima Morrisona Foto: HarperCollins

Kariéra The Doors s Morrisonem byla velice krátká, ale intenzivní - natočili šest desek The Doors (1967), Strange Days (1967), Waiting for the Sun (1968), The Soft Parade (1969), Morrison Hotel (1970) a L. A. Woman (1971). Morrisonova předčasná smrt v roce 1971 ho pak proměnila v jednu z největších rockových legend a později o něm natočili i hraný film.

V roce 2002 se spojili Ray Manzarek, Rooby Krieger a zpěvák Ian Astbury a vystupovali jako The Doors of the 21st Century. Jenže přišla žaloba kvůli použití názvu The Doors a poté vystupovali pod jmény Riders on the Storm nebo Manzarek–Krieger. Ray Manzarek v roce 2013 zemřel a tím skončily i snahy oživovat legendu The Doors.