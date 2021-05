Obědy nám vozí až na pole, lhali komunisti cizincům. Miliony Ukrajinců umíraly hladem

Sovětský stát ukrajinským sedlákům postupně ukradl úplně všechno. Nejdřív stanovil nesmyslně vysoké normy na obilí, které nemohli splnit. To pak prohlásil za sabotáž a zabavil jim pole i zbytky obilí. Vesnice následně obklíčily sovětské jednotky, aby nikdo nemohl utéct. Přesto se podařilo uveřejnit informace o hladu na Ukrajině díky britským listům The Times a The Guardian. Sovětský Svaz pak zahájil informační válku, chrlil lži na všechny strany a přísně sledoval cizí diplomaty a novináře, aby něco neuniklo.