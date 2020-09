Noví Oscaři? Nic pro nás, říkají režiséři Ondříček, Zelenka, Svátek, Kny a Marhoul

1. V případě mého nového filmu o senátoru McCarthym by tato otázka měla směřovat na amerického producenta a ne na mě jako na režiséra. Nicméně se do nových pravidel bez problémů vejde.

Držitel několika Českých lvů, konkrétně za televizní minisérii Dukla 61 (2018) a film Ve stínu (2012). Jeho Samotáři (2000) si odvezli diváckou cenu z filmového festivalu ve Varšavě. Příští rok má jít do kin jeho Zátopek.

Na filmu totiž pracovali kolegové, resp. kolegyně, kteří a které jsou buďto, světe div se, ženami nebo dívkami, pochází z etnických menšin, mají jinou sexuální orientaci než většina z nás, nebo jsou kupříkladu částečně nedoslýchaví. Ale pořád by to bylo procentuálně málo.

Museli bychom proto ještě trochu „upravit” realitu: minimálně jednu chlapeckou roli bychom museli předabovat holkou a tvrdit, že je to od scénáře dívka nebo alespoň transgender. Dalšího z herců bychom museli v obrazové postprodukci trochu víc ztmavit, abychom ho následně vydávali za dítě Hispánců nebo potomků z pacifických ostrovů. Jeden z nás, tedy z hlavních profesí tvůrčího týmu, by musel, alespoň na nějaký čas změnit sexuální orientaci, nebo alespoň deklarovat odlišnou...

Na její zimní komedii Ženská na vrcholu (2019) přišlo do kin 270 tisíc diváků. Nyní s ní soutěží na 42. festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují.

Pro malou a etnicky nekomplikovanou Českou republiku jsou oscarové podmínky trochu irelevantní. Ve štábech navíc máme homosexuály, cizince, handicapované. Je to zde samozřejmostí.

A zvýhodnění žen? Chci stát před grantovou komisí a být zvýhodněna například s horším scénářem před mužským autorem s lepším scénářem s hodnocením: nojo, je to ženská, tak jí to dáme?

Jsem producentka a režisérka a opravdu to nemáme my ženy lehké, ale v některých oborech je to naopak. Zdravotní bratr je fajn, ale od přírody je častěji lepší ošetřovatelkou žena a zase například gynekologa si žena nevybírá podle pohlaví, ale důvěry.