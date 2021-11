Nové knihy: Whittonová, Novotná a Freeman

Přicházejí Vánoce a sníh pokrývá malé sudetské město v česko-polském příhraničí. Lidé se připravují na další svátky v kruhu svých nejbližších. Ale jako by i štiplavý pach kouře ve vzduchu naznačoval, že letos je cosi jinak. Do města z Německa přijíždí Julia rozprášit popel své babičky vyhnané z pohraničí po válce. Její setkání s Tomášem utíkajícím před svou jinakostí bude pro oba osudné. Stejně jako jejich střet s knězem, který si na přípravě Vánoc dal náležitě záležet. Příběh přináší pohled do (možné) blízké budoucnosti, kde se stejně jako před desítkami let vytyčují zóny, kam mají někteří vstup zakázán. Vypráví o útěku člověka před sebou samotným a démonech skrytých pod bílým sněhem.